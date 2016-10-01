Шахтер - Тобол

|25 тур
|26 августа, пятница
|16:00
|Тобол
|2:0
|Шахтер
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Тобол
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:0
|Шахтер
|28 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Тобол
|24 тур
|23 августа, воскресенье
|14:00
|Тобол
|2:1
|Шахтер
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Акжайык
|10
|8
|0
|2
|15:6
|+9
|24
|2.
|Тараз
|10
|5
|1
|4
|11:12
|-1
|16
|3.
|Шахтер Кр
|10
|5
|0
|5
|15:13
|+2
|15
|4.
|Тобол
|10
|4
|1
|5
|12:14
|-2
|13
|5.
|Атырау
|10
|3
|2
|5
|14:16
|-2
|11
|6.
|Жетысу
|10
|2
|2
|6
|15:21
|-6
|8