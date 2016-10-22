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Тараз - Тобол

22.10.2016, Суббота, 12:00 мск Тараз, стадион Центральный Казахстан. Финальный раунд, 31 тур Тараз - Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2016, группа B
27 тур
18 сентября, воскресенье 16:00 Тобол 3:1 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2016
18 тур
25 июня, суббота 16:00 Тараз 2:0 Тобол
8 тур
1 мая, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Тараз 1:0 Тобол
26 тур
19 сентября, суббота 14:00 Тобол 0:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2015
18 тур
28 июня, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
8 тур
19 апреля, воскресенье 15:00 Тараз 1:0 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2014, группа B
7 тур
19 октября, воскресенье 15:00 Тараз 1:1 Тобол
3 тур
14 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 3:0 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2014
18 тур
28 июня, суббота 16:00 Тараз 1:1 Тобол
8 тур
27 апреля, воскресенье 14:00 Тобол 1:0 Тараз
Казахстан. Финальный раунд 2013, группа B
8 тур
19 октября, суббота 13:00 Тараз 2:0 Тобол
4 тур
14 сентября, суббота 15:00 Тобол 2:0 Тараз
Казахстан. Премьер-лига 2013
13 тур
26 мая, воскресенье 16:00 Тараз 1:2 Тобол
3 тур
30 марта, суббота 14:00 Тобол 2:2 Тараз
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
25 сентября, вторник 17:30 Тобол 0:1 Тараз
11 тур
20 мая, воскресенье 15:30 Тараз 1:0 Тобол
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Акжайык 10 8 0 2 15:6 +9 24
2. Тараз 10 5 1 4 11:12 -1 16
3. Шахтер Кр 10 5 0 5 15:13 +2 15
4. Тобол 10 4 1 5 12:14 -2 13
5. Атырау 10 3 2 5 14:16 -2 11
6. Жетысу 10 2 2 6 15:21 -6 8
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