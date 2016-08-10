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Бертон Альбион - Бери

10.08.2016, Среда, 21:30 мск Бартон-апон-Трент, стадион Пирелли Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Бертон Альбион - Бери
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