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Престон - Хартлпул Юнайтед

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Престон, стадион Дипдэйл Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Престон - Хартлпул Юнайтед
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