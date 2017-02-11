Лугано - Грассхоппер

|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:0
|Лугано
|8 тур
|22 сентября, четверг
|20:45
|Лугано
|2:0
|Грассхоппер
|18 тур
|11 декабря, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:0
|Лугано
|8 тур
|22 сентября, четверг
|20:45
|Лугано
|2:0
|Грассхоппер
|32 тур
|8 мая, воскресенье
|14:45
|Лугано
|0:1
|Грассхоппер
|25 тур
|20 марта, воскресенье
|15:45
|Грассхоппер
|0:1
|Лугано
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|15:45
|Лугано
|4:1
|Грассхоппер
|4 тур
|8 августа, суббота
|18:45
|Грассхоппер
|6:1
|Лугано
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30