Лозанна-Спорт - Люцерн

|13 тур
|30 октября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Люцерн
|9 тур
|24 сентября, суббота
|18:45
|Люцерн
|1:3
|Лозанна-Спорт
|13 тур
|30 октября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Люцерн
|9 тур
|24 сентября, суббота
|18:45
|Люцерн
|1:3
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|11 мая, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|3:4
|Лозанна-Спорт
|26 тур
|23 марта, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|13 тур
|26 октября, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|1 тур
|14 июля, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|34 тур
|25 мая, суббота
|19:45
|Лозанна-Спорт
|3:0
|Люцерн
|27 тур
|13 апреля, суббота
|21:45
|Люцерн
|1:0
|Лозанна-Спорт
|18 тур
|1 декабря, суббота
|22:45
|Люцерн
|0:0
|Лозанна-Спорт
|9 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:45
|Лозанна-Спорт
|1:0
|Люцерн
|34 тур
|12 мая, суббота
|19:45
|Люцерн
|3:2
|Лозанна-Спорт
|21 тур
|19 февраля, воскресенье
|19:00
|Лозанна-Спорт
|0:0
|Люцерн
|13 тур
|27 октября, четверг
|21:45
|Люцерн
|2:0
|Лозанна-Спорт
|2 тур
|3 августа, среда
|21:45
|Лозанна-Спорт
|0:1
|Люцерн
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30