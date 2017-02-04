Введите ваш ник на сайте

Грассхоппер - Тун

04.02.2017, Суббота, 19:45 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 19 тур Грассхоппер - Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
15 тур
19 ноября, суббота 19:45 Грассхоппер 1:1 Тун
4 тур
11 августа, четверг 20:45 Тун 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
35 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Грассхоппер 0:0 Тун
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Тун 2:1 Грассхоппер
14 тур
31 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 1:2 Тун
1 тур
19 июля, воскресенье 14:45 Тун 3:5 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
30 тур
29 апреля, среда 20:45 Грассхоппер 0:0 Тун
24 тур
14 марта, суббота 22:00 Тун 2:2 Грассхоппер
11 тур
4 октября, суббота 19:45 Тун 3:2 Грассхоппер
2 тур
26 июля, суббота 19:45 Грассхоппер 2:3 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
30 тур
16 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 0:5 Тун
27 тур
30 марта, воскресенье 14:45 Тун 1:3 Грассхоппер
11 тур
6 октября, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Грассхоппер
8 тур
22 сентября, воскресенье 15:45 Грассхоппер 2:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
29 тур
27 апреля, суббота 21:45 Грассхоппер 0:2 Тун
25 тур
30 марта, суббота 22:45 Тун 1:0 Грассхоппер
12 тур
6 октября, суббота 21:45 Тун 2:3 Грассхоппер
7 тур
25 августа, суббота 21:45 Грассхоппер 1:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
30 тур
21 апреля, суббота 19:45 Тун 0:0 Грассхоппер
19 тур
5 февраля, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Тун
17 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Грассхоппер 1:0 Тун
2 тур
24 июля, воскресенье 18:00 Тун 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Тун 0:1 Грассхоппер
20 тур
13 февраля, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:0 Тун
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
...
  • Читайте нас: 