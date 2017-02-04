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Базель - Лугано

04.02.2017, Суббота, 22:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 19 тур Базель - Лугано
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
12 тур
22 октября, суббота 21:00 Лугано 2:2 Базель
5 тур
20 августа, суббота 21:00 Базель 4:1 Лугано
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Базель 3:0 Лугано
23 тур
13 апреля, среда 19:30 Лугано 1:4 Базель
10 тур
26 сентября, суббота 21:00 Базель 3:1 Лугано
6 тур
22 августа, суббота 18:45 Лугано 1:3 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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