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Тун - Янг Бойз

11.12.2016, Воскресенье, 18:00 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 18 тур Тун - Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
3 тур
6 августа, суббота 18:45 Янг Бойз 4:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Тун 0:3 Янг Бойз
21 тур
20 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 2:1 Тун
10 тур
27 сентября, воскресенье 14:45 Тун 0:1 Янг Бойз
4 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Янг Бойз 3:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
28 тур
19 апреля, воскресенье 14:45 Янг Бойз 4:0 Тун
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Тун 0:0 Янг Бойз
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:00 Тун 0:1 Янг Бойз
4 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:1 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Тун 0:3 Янг Бойз
19 тур
2 февраля, воскресенье 19:00 Янг Бойз 2:1 Тун
17 тур
8 декабря, воскресенье 19:00 Тун 1:0 Янг Бойз
3 тур
28 июля, воскресенье 18:00 Янг Бойз 3:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Тун 2:2 Янг Бойз
27 тур
14 апреля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Тун
10 тур
27 сентября, четверг 21:45 Тун 2:1 Янг Бойз
3 тур
29 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 3:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
34 тур
13 мая, воскресенье 18:00 Тун 2:2 Янг Бойз
26 тур
25 марта, воскресенье 18:00 Янг Бойз 4:0 Тун
18 тур
10 декабря, суббота 20:45 Тун 1:1 Янг Бойз
6 тур
21 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:2 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
30 апреля, суббота 22:15 Янг Бойз 0:1 Тун
21 тур
20 февраля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Янг Бойз
10 тур
26 сентября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:2 Тун
1 тур
17 июля, суббота 19:45 Тун 1:1 Янг Бойз
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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