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Сьон - Люцерн

11.12.2016, Воскресенье, 15:45 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 18 тур Сьон - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
8 тур
21 сентября, среда 20:45 Люцерн 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
36 тур
25 мая, среда 21:30 Люцерн 2:2 Сьон
22 тур
27 февраля, суббота 19:45 Сьон 3:1 Люцерн
15 тур
8 ноября, воскресенье 15:45 Сьон 2:0 Люцерн
1 тур
18 июля, суббота 18:45 Люцерн 2:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
36 тур
29 мая, пятница 21:30 Люцерн 3:0 Сьон
22 тур
1 марта, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Люцерн
11 тур
5 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Люцерн
1 тур
20 июля, воскресенье 15:45 Люцерн 1:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
3 мая, суббота 21:45 Люцерн 0:1 Сьон
24 тур
9 марта, воскресенье 19:00 Сьон 3:2 Люцерн
14 тур
2 ноября, суббота 22:45 Сьон 3:0 Люцерн
4 тур
4 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:0 Сьон
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Люцерн 2:0 Сьон
26 тур
6 апреля, суббота 21:45 Сьон 2:1 Люцерн
12 тур
7 октября, воскресенье 15:45 Сьон 3:2 Люцерн
3 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
36 тур
23 мая, среда 22:15 Сьон 1:3 Люцерн
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Люцерн 0:0 Сьон
10 тур
25 сентября, воскресенье 18:00 Люцерн 2:0 Сьон
5 тур
13 августа, суббота 19:45 Сьон 1:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Сьон 3:2 Люцерн
27 тур
9 апреля, суббота 19:45 Люцерн 0:1 Сьон
13 тур
30 октября, суббота 19:45 Сьон 4:1 Люцерн
4 тур
8 августа, воскресенье 15:45 Люцерн 2:3 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 21:45 Люцерн 1:1 Сьон
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Сьон 5:2 Люцерн
10 тур
24 сентября, четверг 21:45 Люцерн 1:2 Сьон
1 тур
22 июля, среда 21:45 Сьон 3:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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