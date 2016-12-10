Базель - Санкт-Галлен

|9 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|1:3
|Базель
|9 тур
|24 сентября, суббота
|21:00
|Санкт-Галлен
|1:3
|Базель
|28 тур
|17 апреля, воскресенье
|17:00
|Санкт-Галлен
|0:7
|Базель
|24 тур
|13 марта, воскресенье
|15:45
|Базель
|4:2
|Санкт-Галлен
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|2:1
|Базель
|8 тур
|12 сентября, суббота
|21:00
|Базель
|2:1
|Санкт-Галлен
|36 тур
|29 мая, пятница
|21:30
|Базель
|4:3
|Санкт-Галлен
|24 тур
|15 марта, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:2
|Базель
|11 тур
|4 октября, суббота
|22:00
|Санкт-Галлен
|2:1
|Базель
|5 тур
|14 августа, четверг
|22:00
|Базель
|0:2
|Санкт-Галлен
|32 тур
|4 мая, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|0:3
|Базель
|24 тур
|8 марта, суббота
|22:45
|Базель
|1:1
|Санкт-Галлен
|12 тур
|19 октября, суббота
|21:45
|Базель
|3:0
|Санкт-Галлен
|4 тур
|3 августа, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Базель
|36 тур
|1 июня, суббота
|22:30
|Базель
|1:0
|Санкт-Галлен
|26 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|1:1
|Базель
|18 тур
|1 декабря, суббота
|22:45
|Базель
|1:0
|Санкт-Галлен
|7 тур
|25 августа, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|2:1
|Базель
|35 тур
|22 мая, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:0
|Базель
|20 тур
|12 февраля, суббота
|19:45
|Базель
|3:0
|Санкт-Галлен
|12 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:3
|Базель
|3 тур
|1 августа, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:0
|Санкт-Галлен
|30 тур
|14 апреля, среда
|21:45
|Базель
|3:2
|Санкт-Галлен
|25 тур
|21 марта, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:4
|Базель
|10 тур
|23 сентября, среда
|21:45
|Базель
|4:0
|Санкт-Галлен
|1 тур
|12 июля, воскресенье
|00:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Базель
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30