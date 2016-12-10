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Базель - Санкт-Галлен

10.12.2016, Суббота, 22:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 18 тур Базель - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
9 тур
24 сентября, суббота 21:00 Санкт-Галлен 1:3 Базель
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
28 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 0:7 Базель
24 тур
13 марта, воскресенье 15:45 Базель 4:2 Санкт-Галлен
16 тур
22 ноября, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 2:1 Базель
8 тур
12 сентября, суббота 21:00 Базель 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
36 тур
29 мая, пятница 21:30 Базель 4:3 Санкт-Галлен
24 тур
15 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:2 Базель
11 тур
4 октября, суббота 22:00 Санкт-Галлен 2:1 Базель
5 тур
14 августа, четверг 22:00 Базель 0:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 0:3 Базель
24 тур
8 марта, суббота 22:45 Базель 1:1 Санкт-Галлен
12 тур
19 октября, суббота 21:45 Базель 3:0 Санкт-Галлен
4 тур
3 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Базель
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
36 тур
1 июня, суббота 22:30 Базель 1:0 Санкт-Галлен
26 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:1 Базель
18 тур
1 декабря, суббота 22:45 Базель 1:0 Санкт-Галлен
7 тур
25 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 2:1 Базель
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
35 тур
22 мая, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:0 Базель
20 тур
12 февраля, суббота 19:45 Базель 3:0 Санкт-Галлен
12 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:3 Базель
3 тур
1 августа, воскресенье 18:00 Базель 3:0 Санкт-Галлен
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
14 апреля, среда 21:45 Базель 3:2 Санкт-Галлен
25 тур
21 марта, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:4 Базель
10 тур
23 сентября, среда 21:45 Базель 4:0 Санкт-Галлен
1 тур
12 июля, воскресенье 00:00 Санкт-Галлен 2:0 Базель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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