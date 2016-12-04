Санкт-Галлен - Сьон

|2 тур
|30 июля, суббота
|18:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|2 тур
|30 июля, суббота
|18:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|29 тур
|20 апреля, среда
|20:45
|Санкт-Галлен
|2:1
|Сьон
|20 тур
|13 апреля, среда
|19:30
|Сьон
|1:1
|Санкт-Галлен
|11 тур
|4 октября, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|14:45
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|31 тур
|3 мая, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|0:1
|Сьон
|21 тур
|18 марта, среда
|20:30
|Сьон
|3:0
|Санкт-Галлен
|18 тур
|7 декабря, воскресенье
|18:00
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|2 тур
|26 июля, суббота
|22:00
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|35 тур
|15 мая, четверг
|22:30
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|27 тур
|29 марта, суббота
|22:45
|Сьон
|1:1
|Санкт-Галлен
|17 тур
|8 декабря, воскресенье
|16:45
|Санкт-Галлен
|2:0
|Сьон
|3 тур
|28 июля, воскресенье
|15:45
|Сьон
|0:1
|Санкт-Галлен
|32 тур
|11 мая, суббота
|21:45
|Санкт-Галлен
|5:0
|Сьон
|20 тур
|16 февраля, суббота
|22:45
|Сьон
|1:0
|Санкт-Галлен
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|19:00
|Санкт-Галлен
|0:2
|Сьон
|8 тур
|1 сентября, суббота
|21:45
|Сьон
|0:3
|Санкт-Галлен
|30 тур
|23 апреля, суббота
|18:00
|Санкт-Галлен
|0:1
|Сьон
|23 тур
|5 марта, суббота
|19:45
|Сьон
|2:0
|Санкт-Галлен
|15 тур
|14 ноября, воскресенье
|18:00
|Сьон
|0:2
|Санкт-Галлен
|6 тур
|21 августа, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|36 тур
|16 мая, воскресенье
|18:00
|Сьон
|5:1
|Санкт-Галлен
|19 тур
|6 февраля, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:0
|Сьон
|18 тур
|5 декабря, суббота
|19:45
|Сьон
|2:1
|Санкт-Галлен
|9 тур
|12 сентября, суббота
|19:45
|Санкт-Галлен
|1:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30