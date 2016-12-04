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Санкт-Галлен - Сьон

04.12.2016, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 17 тур Санкт-Галлен - Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
2 тур
30 июля, суббота 18:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
29 тур
20 апреля, среда 20:45 Санкт-Галлен 2:1 Сьон
20 тур
13 апреля, среда 19:30 Сьон 1:1 Санкт-Галлен
11 тур
4 октября, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
2 тур
26 июля, воскресенье 14:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
31 тур
3 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
21 тур
18 марта, среда 20:30 Сьон 3:0 Санкт-Галлен
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
2 тур
26 июля, суббота 22:00 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
35 тур
15 мая, четверг 22:30 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
27 тур
29 марта, суббота 22:45 Сьон 1:1 Санкт-Галлен
17 тур
8 декабря, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 2:0 Сьон
3 тур
28 июля, воскресенье 15:45 Сьон 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
11 мая, суббота 21:45 Санкт-Галлен 5:0 Сьон
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Сьон 1:0 Санкт-Галлен
15 тур
4 ноября, воскресенье 19:00 Санкт-Галлен 0:2 Сьон
8 тур
1 сентября, суббота 21:45 Сьон 0:3 Санкт-Галлен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
30 тур
23 апреля, суббота 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Сьон
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Сьон 2:0 Санкт-Галлен
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Сьон 0:2 Санкт-Галлен
6 тур
21 августа, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
36 тур
16 мая, воскресенье 18:00 Сьон 5:1 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:0 Сьон
18 тур
5 декабря, суббота 19:45 Сьон 2:1 Санкт-Галлен
9 тур
12 сентября, суббота 19:45 Санкт-Галлен 1:1 Сьон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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