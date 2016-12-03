Введите ваш ник на сайте

Люцерн - Вадуц

03.12.2016, Суббота, 19:45 мск Люцерн, стадион Свисспауэр Арена Швейцария. Суперлига, 17 тур Люцерн - Вадуц
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
4 тур
10 августа, среда 20:45 Вадуц 1:3 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
8 мая, воскресенье 14:45 Вадуц 1:2 Люцерн
26 тур
2 апреля, суббота 18:45 Люцерн 5:1 Вадуц
13 тур
24 октября, суббота 18:45 Люцерн 1:1 Вадуц
9 тур
23 сентября, среда 20:45 Вадуц 1:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 18:45 Вадуц 0:2 Люцерн
24 тур
14 марта, суббота 19:45 Люцерн 2:0 Вадуц
12 тур
19 октября, воскресенье 15:45 Люцерн 0:0 Вадуц
5 тур
13 августа, среда 21:45 Вадуц 1:1 Люцерн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
...
  • Читайте нас: 