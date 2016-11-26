Введите ваш ник на сайте

Грассхоппер - Санкт-Галлен

26.11.2016, Суббота, 22:00 мск Цюрих, стадион Летцигрунд Швейцария. Суперлига, 16 тур Грассхоппер - Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
3 тур
7 августа, воскресенье 17:00 Санкт-Галлен 2:1 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 21:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
23 тур
5 марта, суббота 22:00 Санкт-Галлен Грассхоппер
10 тур
26 сентября, суббота 18:45 Грассхоппер 1:1 Санкт-Галлен
6 тур
23 августа, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
33 тур
17 мая, воскресенье 14:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
22 тур
1 марта, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
15 тур
8 ноября, суббота 22:00 Грассхоппер 3:0 Санкт-Галлен
9 тур
24 сентября, среда 21:45 Санкт-Галлен 3:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
7 мая, среда 21:45 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
21 тур
16 февраля, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 1:5 Грассхоппер
10 тур
28 сентября, суббота 21:45 Грассхоппер 0:1 Санкт-Галлен
1 тур
14 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
35 тур
29 мая, среда 22:30 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
23 тур
9 марта, суббота 22:45 Грассхоппер 3:1 Санкт-Галлен
11 тур
1 октября, понедельник 21:45 Грассхоппер 1:0 Санкт-Галлен
4 тур
4 августа, суббота 21:45 Санкт-Галлен 1:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
19 тур
6 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:4 Грассхоппер
14 тур
7 ноября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:0 Санкт-Галлен
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:2 Грассхоппер
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Грассхоппер
24 тур
14 марта, воскресенье 18:00 Грассхоппер 2:1 Санкт-Галлен
14 тур
28 октября, среда 21:45 Санкт-Галлен 1:0 Грассхоппер
5 тур
8 августа, суббота 19:45 Грассхоппер 1:3 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
...
  • Читайте нас: 