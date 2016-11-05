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Тун - Сьон

05.11.2016, Суббота, 19:45 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 14 тур Тун - Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
7 тур
11 сентября, воскресенье 14:45 Сьон 1:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
34 тур
16 мая, понедельник 17:00 Тун 1:1 Сьон
27 тур
10 апреля, воскресенье 14:45 Сьон 2:1 Тун
17 тур
29 ноября, воскресенье 15:45 Сьон 1:2 Тун
7 тур
30 августа, воскресенье 14:45 Тун 0:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
25 апреля, суббота 21:00 Тун 2:1 Сьон
25 тур
22 марта, воскресенье 15:45 Сьон 3:0 Тун
12 тур
19 октября, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
7 тур
30 августа, суббота 19:45 Тун 2:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
34 тур
11 мая, воскресенье 15:45 Сьон 3:1 Тун
22 тур
22 февраля, суббота 22:45 Тун 3:1 Сьон
12 тур
19 октября, суббота 21:45 Тун 1:0 Сьон
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Сьон 0:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
34 тур
25 мая, суббота 19:45 Сьон 0:1 Тун
21 тур
24 февраля, воскресенье 16:45 Тун 4:0 Сьон
13 тур
20 октября, суббота 21:45 Тун 1:1 Сьон
9 тур
22 сентября, суббота 21:45 Сьон 2:1 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Сьон
24 тур
10 марта, суббота 20:45 Сьон 1:0 Тун
14 тур
29 октября, суббота 19:45 Сьон 2:0 Тун
8 тур
11 сентября, воскресенье 18:00 Тун 0:3 Сьон
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
7 мая, суббота 19:45 Тун 3:1 Сьон
25 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Сьон 1:0 Тун
14 тур
6 ноября, суббота 19:45 Тун 1:0 Сьон
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Сьон 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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