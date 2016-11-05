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Базель - Лозанна-Спорт

05.11.2016, Суббота, 22:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Швейцария. Суперлига, 14 тур Базель - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
8 тур
21 сентября, среда 21:30 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Базель 4:2 Лозанна-Спорт
19 тур
2 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:3 Базель
11 тур
6 октября, воскресенье 18:00 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
3 тур
27 июля, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
16 мая, четверг 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
20 тур
17 февраля, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 1:2 Базель
11 тур
29 сентября, суббота 21:45 Лозанна-Спорт 1:1 Базель
6 тур
18 августа, суббота 21:45 Базель 2:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
31 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Базель 3:1 Лозанна-Спорт
20 тур
4 апреля, среда 20:30 Лозанна-Спорт 0:2 Базель
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Лозанна-Спорт 2:3 Базель
9 тур
21 сентября, среда 21:45 Базель 6:0 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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