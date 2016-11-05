Базель - Лозанна-Спорт

|8 тур
|21 сентября, среда
|21:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|8 тур
|21 сентября, среда
|21:30
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Базель
|4:2
|Лозанна-Спорт
|19 тур
|2 февраля, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:3
|Базель
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|18:00
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|3 тур
|27 июля, суббота
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|33 тур
|16 мая, четверг
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|20 тур
|17 февраля, воскресенье
|16:45
|Лозанна-Спорт
|1:2
|Базель
|11 тур
|29 сентября, суббота
|21:45
|Лозанна-Спорт
|1:1
|Базель
|6 тур
|18 августа, суббота
|21:45
|Базель
|2:0
|Лозанна-Спорт
|31 тур
|29 апреля, воскресенье
|18:00
|Базель
|3:1
|Лозанна-Спорт
|20 тур
|4 апреля, среда
|20:30
|Лозанна-Спорт
|0:2
|Базель
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:45
|Лозанна-Спорт
|2:3
|Базель
|9 тур
|21 сентября, среда
|21:45
|Базель
|6:0
|Лозанна-Спорт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30