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Санкт-Галлен - Тун

30.10.2016, Воскресенье, 18:00 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 13 тур Санкт-Галлен - Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
8 тур
20 сентября, вторник 20:45 Тун 1:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
32 тур
7 мая, суббота 21:00 Тун 2:2 Санкт-Галлен
19 тур
7 февраля, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 1:2 Тун
15 тур
8 ноября, воскресенье 15:45 Тун 0:2 Санкт-Галлен
9 тур
22 сентября, вторник 20:45 Санкт-Галлен 1:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
34 тур
20 мая, среда 20:45 Санкт-Галлен 2:1 Тун
26 тур
4 апреля, суббота 18:45 Тун 4:1 Санкт-Галлен
14 тур
2 ноября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 1:0 Тун
6 тур
17 августа, воскресенье 15:45 Тун 3:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
31 тур
27 апреля, воскресенье 15:45 Тун 4:0 Санкт-Галлен
26 тур
22 марта, суббота 22:45 Санкт-Галлен 1:0 Тун
13 тур
27 октября, воскресенье 16:45 Санкт-Галлен 0:0 Тун
2 тур
21 июля, воскресенье 15:45 Тун 3:2 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
33 тур
17 мая, пятница 22:30 Тун 3:0 Санкт-Галлен
19 тур
13 марта, среда 21:30 Санкт-Галлен 0:0 Тун
14 тур
28 октября, воскресенье 17:30 Санкт-Галлен 1:0 Тун
6 тур
18 августа, суббота 21:45 Тун 0:1 Санкт-Галлен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Тун 0:0 Санкт-Галлен
22 тур
27 февраля, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 0:1 Тун
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Санкт-Галлен 2:1 Тун
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Тун 3:0 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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