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Янг Бойз - Грассхоппер

23.10.2016, Воскресенье, 14:45 мск Берн, стадион Стад де Суисс Ванкдорф Швейцария. Суперлига, 12 тур Янг Бойз - Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
6 тур
28 августа, воскресенье 14:45 Грассхоппер 4:1 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
30 апреля, суббота 18:45 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
19 тур
6 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 1:1 Грассхоппер
11 тур
4 октября, воскресенье 14:45 Янг Бойз 3:1 Грассхоппер
7 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
26 апреля, воскресенье 17:00 Грассхоппер 2:2 Янг Бойз
20 тур
14 февраля, суббота 22:00 Янг Бойз 4:2 Грассхоппер
18 тур
6 декабря, суббота 22:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
5 тур
13 августа, среда 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
32 тур
4 мая, воскресенье 18:00 Грассхоппер 5:0 Янг Бойз
26 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Янг Бойз 0:4 Грассхоппер
14 тур
3 ноября, воскресенье 19:00 Грассхоппер 0:1 Янг Бойз
6 тур
25 августа, воскресенье 15:45 Янг Бойз 1:2 Грассхоппер
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
31 тур
7 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
20 тур
16 февраля, суббота 22:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
13 тур
21 октября, воскресенье 18:00 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
2 тур
22 июля, воскресенье 15:45 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
14 апреля, суббота 19:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
25 тур
17 марта, суббота 20:45 Грассхоппер 2:0 Янг Бойз
12 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 0:1 Грассхоппер
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 0:3 Янг Бойз
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
33 тур
10 мая, вторник 21:45 Янг Бойз 2:2 Грассхоппер
23 тур
5 марта, суббота 19:45 Грассхоппер 3:2 Янг Бойз
13 тур
31 октября, воскресенье 18:00 Янг Бойз 1:0 Грассхоппер
4 тур
8 августа, воскресенье 18:00 Грассхоппер 1:2 Янг Бойз
Чемпионат Швейцарии (2009/2010)
30 тур
13 апреля, вторник 21:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
25 тур
20 марта, суббота 19:45 Янг Бойз 4:0 Грассхоппер
13 тур
24 октября, суббота 19:45 Грассхоппер 2:1 Янг Бойз
4 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Янг Бойз 2:0 Грассхоппер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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