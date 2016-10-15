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Тун - Лозанна-Спорт

15.10.2016, Суббота, 18:45 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 11 тур Тун - Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
2 тур
31 июля, воскресенье 14:45 Лозанна-Спорт 4:4 Тун
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
33 тур
8 мая, четверг 21:45 Лозанна-Спорт 1:3 Тун
25 тур
15 марта, суббота 22:45 Тун 2:2 Лозанна-Спорт
16 тур
1 декабря, воскресенье 16:45 Лозанна-Спорт 0:2 Тун
7 тур
1 сентября, воскресенье 15:45 Тун 4:1 Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
32 тур
12 мая, воскресенье 15:45 Тун 2:0 Лозанна-Спорт
26 тур
7 апреля, воскресенье 15:45 Лозанна-Спорт 2:4 Тун
16 тур
17 ноября, суббота 22:45 Лозанна-Спорт 3:0 Тун
1 тур
14 июля, суббота 21:45 Тун 0:0 Лозанна-Спорт
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
14 апреля, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 1:0 Тун
25 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Тун 2:0 Лозанна-Спорт
12 тур
22 октября, суббота 19:45 Лозанна-Спорт 1:0 Тун
5 тур
14 августа, воскресенье 18:00 Тун 5:2 Лозанна-Спорт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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