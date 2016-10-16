Санкт-Галлен - Вадуц

|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Вадуц
|2:0
|Санкт-Галлен
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|17:00
|Вадуц
|2:0
|Санкт-Галлен
|31 тур
|1 мая, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|1:3
|Вадуц
|27 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Вадуц
|3:0
|Санкт-Галлен
|18 тур
|6 декабря, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|2:2
|Вадуц
|7 тур
|29 августа, суббота
|21:00
|Вадуц
|1:0
|Санкт-Галлен
|29 тур
|26 апреля, воскресенье
|14:45
|Санкт-Галлен
|1:2
|Вадуц
|25 тур
|22 марта, воскресенье
|15:45
|Вадуц
|3:1
|Санкт-Галлен
|16 тур
|23 ноября, воскресенье
|15:45
|Санкт-Галлен
|3:3
|Вадуц
|8 тур
|14 сентября, воскресенье
|15:45
|Вадуц
|2:2
|Санкт-Галлен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Базель
|36
|26
|8
|2
|92:35
|+57
|86
|2.
|Янг Бойз
|36
|20
|9
|7
|72:44
|+28
|69
|3.
|Лугано
|36
|15
|8
|13
|52:61
|-9
|53
|4.
|Сьон
|36
|15
|6
|15
|60:55
|+5
|51
|5.
|Люцерн
|36
|14
|8
|14
|62:66
|-4
|50
|6.
|Тун
|36
|11
|12
|13
|58:63
|-5
|45
|7.
|Санкт-Галлен
|36
|11
|8
|17
|43:57
|-14
|41
|8.
|Грассхоппер
|36
|10
|8
|18
|47:61
|-14
|38
|9.
|Лозанна-Спорт
|36
|9
|8
|19
|51:62
|-11
|35
|10.
|Вадуц
|36
|7
|9
|20
|45:78
|-33
|30