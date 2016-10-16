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Санкт-Галлен - Вадуц

16.10.2016, Воскресенье, 14:45 мск Санкт-Галлен, стадион АФГ-Арена Швейцария. Суперлига, 11 тур Санкт-Галлен - Вадуц
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
5 тур
21 августа, воскресенье 17:00 Вадуц 2:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
31 тур
1 мая, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 1:3 Вадуц
27 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Вадуц 3:0 Санкт-Галлен
18 тур
6 декабря, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 2:2 Вадуц
7 тур
29 августа, суббота 21:00 Вадуц 1:0 Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
29 тур
26 апреля, воскресенье 14:45 Санкт-Галлен 1:2 Вадуц
25 тур
22 марта, воскресенье 15:45 Вадуц 3:1 Санкт-Галлен
16 тур
23 ноября, воскресенье 15:45 Санкт-Галлен 3:3 Вадуц
8 тур
14 сентября, воскресенье 15:45 Вадуц 2:2 Санкт-Галлен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Базель 36 26 8 2 92:35 +57 86
2. Янг Бойз 36 20 9 7 72:44 +28 69
3. Лугано 36 15 8 13 52:61 -9 53
4. Сьон 36 15 6 15 60:55 +5 51
5. Люцерн 36 14 8 14 62:66 -4 50
6. Тун 36 11 12 13 58:63 -5 45
7. Санкт-Галлен 36 11 8 17 43:57 -14 41
8. Грассхоппер 36 10 8 18 47:61 -14 38
9. Лозанна-Спорт 36 9 8 19 51:62 -11 35
10. Вадуц 36 7 9 20 45:78 -33 30
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