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Зальцбург - Санкт-Пельтен

11.02.2017, Суббота, 20:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 21 тур Зальцбург - Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
12 тур
23 октября, воскресенье 15:00 Санкт-Пельтен 1:5 Зальцбург
3 тур
6 августа, суббота 19:30 Зальцбург 2:0 Санкт-Пельтен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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