Альтах - Рапид

|11 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Рапид
|1:1
|Альтах
|2 тур
|31 июля, воскресенье
|17:30
|Альтах
|1:0
|Рапид
|35 тур
|11 мая, среда
|21:30
|Рапид
|1:1
|Альтах
|26 тур
|6 марта, воскресенье
|18:30
|Альтах
|0:0
|Рапид
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|21:00
|Рапид
|3:1
|Альтах
|8 тур
|13 сентября, воскресенье
|17:00
|Альтах
|2:0
|Рапид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|36
|25
|6
|5
|74:24
|+50
|81
|2.
|Аустрия В
|36
|20
|3
|13
|72:50
|+22
|63
|3.
|Штурм
|36
|19
|3
|14
|55:39
|+16
|60
|4.
|Альтах
|36
|15
|8
|13
|46:49
|-3
|53
|5.
|Рапид В
|36
|12
|10
|14
|52:42
|+10
|46
|6.
|Адмира
|36
|13
|7
|16
|36:55
|-19
|46
|7.
|Маттерсбург
|36
|12
|7
|17
|39:54
|-15
|43
|8.
|Вольфсберг
|36
|11
|9
|16
|40:59
|-19
|42
|9.
|Санкт-Пельтен
|36
|9
|10
|17
|41:60
|-19
|37
|10.
|Рид
|36
|10
|5
|21
|33:56
|-23
|35