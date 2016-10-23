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Рязань - Металлург Л

23.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур Рязань - Металлург Л
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
2 тур
28 июля, четверг 18:00 Металлург Л 2:2 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
21 тур
28 апреля, четверг 18:30 Рязань 0:0 Металлург Л
9 тур
14 сентября, понедельник 18:00 Металлург Л 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
23 тур
24 апреля, пятница 17:00 Металлург Л 0:4 Рязань
9 тур
4 сентября, четверг 18:30 Рязань 3:3 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
19 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Рязань 1:3 Металлург Л
5 тур
9 августа, пятница 18:30 Металлург Л 2:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
18 тур
22 октября, понедельник 18:30 Рязань 0:2 Металлург Л
4 тур
31 июля, вторник 19:00 Металлург Л 3:2 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
35 тур
11 мая, пятница 18:00 Металлург Л 2:2 Рязань
21 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Рязань 2:0 Металлург Л
9 тур
11 июня, суббота 00:00 Металлург Л 2:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
30 тур
30 октября, суббота 14:00 Рязань 1:5 Металлург Л
1 тур
18 апреля, воскресенье 00:00 Металлург Л 0:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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