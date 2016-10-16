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Рязань - Чертаново

16.10.2016, Воскресенье, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 13 тур Рязань - Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
15 тур
25 октября, воскресенье 17:00 Рязань 0:0 Чертаново
3 тур
3 августа, понедельник 18:30 Чертаново 0:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
16 тур
17 октября, пятница 18:30 Рязань 1:0 Чертаново
2 тур
18 июля, пятница 18:00 Чертаново 0:2 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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