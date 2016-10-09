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Орел - Рязань

09.10.2016, Воскресенье, 15:00 мск Орел, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Центр, 12 тур Орел - Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 18:30 Рязань 1:0 Орел
11 тур
27 сентября, воскресенье 15:00 Орел 0:0 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
25 тур
6 мая, среда 18:00 Орел 0:2 Рязань
11 тур
17 сентября, среда 18:30 Рязань 3:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
20 тур
3 ноября, воскресенье 17:00 Орел 0:0 Рязань
6 тур
17 августа, суббота 18:30 Рязань 1:0 Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
20 тур
16 апреля, вторник 18:30 Рязань 1:1 Орел
6 тур
14 августа, вторник 19:00 Орел 1:1 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
32 тур
23 апреля, понедельник 18:30 Рязань 4:1 Орел
18 тур
17 августа, среда 18:00 Орел 2:0 Рязань
6 тур
22 мая, воскресенье 00:00 Рязань 1:2 Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
25 тур
30 сентября, четверг 16:00 Орел 1:0 Рязань
11 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Рязань 2:1 Орел
Россия. Кубок (2010/2011)
1/128 финала
15 мая, суббота 18:30 Орел 0:1 Рязань
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
20 тур
5 августа, среда 18:00 Рязань 2:2 Орел
4 тур
7 мая, четверг 18:30 Орел 2:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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