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Осер - Бур-ан-Бресс

09.08.2016, Вторник, 21:00 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок лиги, 1/64 финала Осер - Бур-ан-Бресс
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