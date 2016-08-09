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Ним - Шатору

09.08.2016, Вторник, 21:00 мск Франция. Кубок лиги, 1/64 финала Ним - Шатору
Кубок Французской Лиги (2008/2009)
2-й раунд,
9 сентября, вторник 22:00 Шатору 3:1 Ним
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