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Реймс - Гавр

09.08.2016, Вторник, 19:30 мск Реймс, стадион Огюст Делоне Франция. Кубок лиги, 1/64 финала Реймс - Гавр
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    Рейтинг: +3661

    Владимир С 9 августа 2016, 21:01

    пошли в жопу уроды взяли ставку за губили .

    -3
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    Рейтинг: +3661

    Владимир С 9 августа 2016, 10:44

    реймс победа 1

    -3
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