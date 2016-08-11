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Бристоль Роверс - Кардифф

11.08.2016, Четверг, 21:45 мск Бристоль, стадион Мемориал Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Бристоль Роверс - Кардифф
Кубок Английской лиги (2009/2010)
2-й раунд,
26 августа, среда 22:45 Кардифф 3:1 Бристоль Роверс
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 11 августа 2016, 04:55

    Ничья т.м 2.5

    -1
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