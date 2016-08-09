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Шеффилд Юнайтед - Крю Александра

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Шеффилд, стадион Бремэлл Лейн Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Шеффилд Юнайтед - Крю Александра
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