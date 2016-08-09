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Рочдейл - Честерфилд

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Рочдейл, стадион Спортлэнд Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Рочдейл - Честерфилд
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