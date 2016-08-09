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Ипсвич Таун - Стивенидж

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Ипсвич, стадион Портмен Роад Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Ипсвич Таун - Стивенидж
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/64 финала
11 августа, вторник 21:45 Ипсвич Таун 2:1 Стивенидж
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