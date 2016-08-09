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Донкастер Роверс - Ноттингем Форест

09.08.2016, Вторник, 21:45 мск Донкастер, стадион Кипмоат Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала Донкастер Роверс - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2013/2014)
36 тур
15 марта, суббота 19:00 Ноттингем Форест 0:0 Донкастер Роверс
8 тур
21 сентября, суббота 18:00 Донкастер Роверс 2:2 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
35 тур
6 марта, вторник 23:45 Ноттингем Форест 1:2 Донкастер Роверс
3 тур
16 августа, вторник 22:45 Донкастер Роверс 0:1 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
37 тур
12 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:0 Донкастер Роверс
10 тур
2 октября, суббота 18:00 Донкастер Роверс 1:1 Ноттингем Форест
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
31 тур
13 февраля, суббота 18:00 Донкастер Роверс 1:0 Ноттингем Форест
18 тур
28 ноября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 4:1 Донкастер Роверс
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