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СКА - Машук-КМВ

12.08.2016, Пятница, 17:30 мск Батайск, стадион Локомотив Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур СКА - Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
17 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 СКА 1:1 Машук-КМВ
5 тур
18 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:0 СКА
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
21 тур
7 ноября, среда 15:00 СКА 0:1 Машук-КМВ
5 тур
9 августа, четверг 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг (2011/2012)
19 тур
11 сентября, воскресенье 17:00 Машук-КМВ 3:0 СКА
3 тур
3 мая, вторник 00:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010
22 тур
25 августа, среда 18:00 Машук-КМВ 2:0 СКА
6 тур
13 мая, четверг 00:00 СКА 2:3 Машук-КМВ
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
25 тур
31 августа, понедельник 00:00 Машук-КМВ 2:1 СКА
7 тур
13 мая, среда 18:00 СКА 2:2 Машук-КМВ
Россия. Первый дивизион 2008
29 тур
26 августа, вторник 18:00 Машук-КМВ 1:4 СКА
9 тур
5 мая, понедельник 18:00 СКА 1:0 Машук-КМВ
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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