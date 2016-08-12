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Черноморец - Алания

12.08.2016, Пятница, 19:00 мск Новороссийск, стадион Центральный Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур Черноморец - Алания
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016)
14 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Черноморец 2:1 Алания
2 тур
28 июля, вторник 18:00 Алания 0:3 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2013/2014)
24 тур
10 апреля, четверг 18:00 Черноморец 2:0 Алания
8 тур
22 августа, четверг 17:00 Алания 2:4 Черноморец
Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2012/2013)
24 тур
11 мая, суббота 17:00 Алания 1:0 Черноморец
8 тур
27 августа, понедельник 19:00 Черноморец 2:1 Алания
Россия. Первый дивизион 2008
43 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Черноморец 2:0 Алания
1 тур
27 марта, четверг 17:00 Алания 0:0 Черноморец
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Алания 1:0 Черноморец
8 тур
10 мая, суббота 00:00 Черноморец 3:0 Алания
Чемпионат России 2001
25 тур
23 сентября, воскресенье 00:00 Черноморец 1:0 Алания
11 тур
26 мая, суббота 00:00 Алания 1:0 Черноморец
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Черноморец 1:1 Алания
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Алания 1:0 Черноморец
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Алания 3:1 Черноморец
12 тур
23 июня, среда 00:00 Черноморец 1:0 Алания
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Алания 3:1 Черноморец
10 тур
3 июня, среда 00:00 Черноморец 1:2 Алания
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Алания 1:3 Черноморец
17 тур
9 июля, среда 00:00 Черноморец 1:2 Алания
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Алания 2:1 Черноморец
11 тур
8 мая, среда 00:00 Черноморец 1:2 Алания
Чемпионат России 1995
18 тур
29 июля, суббота 00:00 Алания 3:0 Черноморец
11 тур
17 июня, суббота 00:00 Черноморец 0:3 Алания
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ротор 30 21 4 5 66:24 +42 67
2. Афипс 30 19 5 6 42:24 +18 62
3. Армавир 30 18 8 4 44:18 +26 62
4. Чайка 30 14 10 6 44:25 +19 52
5. Черноморец Нв 30 15 5 10 37:21 +16 50
6. Краснодар-2 30 15 5 10 47:28 +19 50
7. ФК Сочи-2013 29 13 9 7 42:29 +13 48
8. СКА 30 10 10 10 31:33 -2 40
9. Дружба 30 11 5 14 36:45 -9 38
10. Алания 30 10 7 13 26:36 -10 37
11. Биолог-Новокубанск 30 10 4 16 26:44 -18 34
12. Динамо Ст 30 9 5 16 25:41 -16 32
13. Машук-КМВ 31 7 5 19 32:57 -25 26
14. Легион 30 6 6 18 22:52 -30 24
15. Ангушт 30 5 9 16 17:34 -17 24
16. Кубань-2 30 6 5 19 22:48 -26 23
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