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Рязань - Авангард

17.09.2016, Суббота, 17:00 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ПФЛ. Зона Центр, 9 тур Рязань - Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
16 тур
1 ноября, воскресенье 14:00 Авангард 1:0 Рязань
4 тур
11 августа, вторник 18:30 Рязань 0:0 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
20 тур
10 ноября, понедельник 17:00 Рязань 2:0 Авангард
6 тур
16 августа, суббота 19:30 Авангард 1:3 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
25 тур
8 мая, четверг 18:30 Рязань 1:0 Авангард
11 тур
14 сентября, суббота 17:00 Авангард 1:1 Рязань
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
27 тур
21 мая, вторник 18:30 Авангард 3:1 Рязань
13 тур
25 сентября, вторник 18:30 Рязань 1:0 Авангард
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 16:00 Рязань 0:2 Авангард
14 тур
13 июля, среда 18:30 Авангард 1:0 Рязань
2 тур
26 апреля, вторник 00:00 Рязань 3:2 Авангард
Россия. Кубок (2010/2011)
1/32 финала
1 июля, четверг 19:00 Рязань 0:2 Авангард
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009
23 тур
24 августа, понедельник 18:00 Рязань 0:1 Авангард
7 тур
25 мая, понедельник 18:30 Авангард 3:1 Рязань
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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