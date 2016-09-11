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Авангард - Витязь

11.09.2016, Воскресенье, 17:00 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Авангард - Витязь
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
23 тур
10 мая, вторник 18:00 Авангард 0:0 Витязь
11 тур
27 сентября, воскресенье 17:00 Витязь 0:0 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 15:00 Авангард 3:1 Витязь
5 тур
8 августа, пятница 19:00 Витязь 2:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
21 тур
15 апреля, вторник 18:00 Авангард 0:1 Витязь
7 тур
22 августа, четверг 19:00 Витязь 0:1 Авангард
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 19:00 Витязь 2:0 Авангард
3 тур
26 июля, четверг 19:00 Авангард 2:2 Витязь
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 14:00 Витязь 2:1 Авангард
16 тур
5 августа, пятница 00:00 Авангард 4:0 Витязь
4 тур
8 мая, воскресенье 00:00 Витязь 2:0 Авангард
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 18:30 Авангард 2:0 Витязь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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