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Металлург Л - Зенит

10.09.2016, Суббота, 17:00 мск Липецк, стадион Металлург Россия. ПФЛ. Зона Центр, 8 тур Металлург Л - Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
24 тур
16 мая, понедельник 18:00 Металлург Л 2:1 Зенит
12 тур
4 октября, воскресенье 14:30 Зенит 2:1 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
19 тур
4 ноября, вторник 16:00 Металлург Л 0:0 Зенит
5 тур
8 августа, пятница 18:00 Зенит 0:1 Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
17 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит 0:1 Металлург Л
3 тур
30 июля, вторник 18:30 Металлург Л 0:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
29 тур
31 мая, пятница 18:30 Металлург Л 1:3 Зенит
15 тур
6 октября, суббота 17:00 Зенит 0:0 Металлург Л
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
39 тур
4 июня, понедельник 18:00 Металлург Л 4:2 Зенит
25 тур
29 сентября, четверг 18:00 Зенит 1:0 Металлург Л
13 тур
7 июля, четверг 19:00 Металлург Л 1:0 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
23 тур
18 сентября, суббота 17:00 Металлург Л 0:0 Зенит
9 тур
16 июня, среда 18:00 Зенит 2:0 Металлург Л
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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