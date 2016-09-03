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Калуга - Зенит

03.09.2016, Суббота, 14:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ПФЛ. Зона Центр, 7 тур Калуга - Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
20 тур
23 апреля, суббота 14:00 Калуга 3:1 Зенит
8 тур
7 сентября, понедельник 18:00 Зенит 0:1 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2014/2015)
30 тур
5 июня, пятница 18:00 Калуга 0:2 Зенит
1 тур
12 июля, суббота 17:00 Зенит 0:0 Калуга
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2013/2014)
24 тур
2 мая, пятница 14:00 Зенит 0:0 Калуга
10 тур
9 сентября, понедельник 18:30 Калуга 1:0 Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2012/2013)
30 тур
5 июня, среда 19:00 Калуга 1:2 Зенит
1 тур
16 июля, понедельник 19:30 Зенит 2:3 Калуга
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
35 тур
11 мая, пятница 19:00 Калуга 1:1 Зенит
21 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит 0:1 Калуга
9 тур
11 июня, суббота 00:00 Калуга 0:1 Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010
29 тур
24 октября, воскресенье 14:00 Зенит 2:0 Калуга
15 тур
25 июля, воскресенье 18:30 Калуга 2:1 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Авангард Кур 24 13 6 5 28:16 +12 45
2. Сатурн 24 11 9 4 32:20 +12 42
3. Торпедо М 24 11 9 4 36:19 +17 42
4. Энергомаш 24 12 5 7 47:24 +23 41
5. Витязь 23 11 4 8 40:35 +5 37
6. Чертаново 24 9 7 8 36:33 +3 34
7. Динамо Бр 25 9 6 10 24:20 +4 33
8. Металлург Лп 24 8 7 9 27:29 -2 31
9. Рязань 24 7 10 7 29:25 +4 31
10. Зенит Пз 24 7 6 11 31:43 -12 27
11. Калуга 24 7 6 11 23:30 -7 27
12. Арсенал-2 24 4 5 15 24:52 -28 17
13. Орел 22 3 6 13 13:44 -31 15
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