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Штурм - Зальцбург

11.12.2016, Воскресенье, 18:30 мск Грац, стадион ЮПиСи Арена Австрия. Бундеслига, 19 тур Штурм - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
10 тур
2 октября, воскресенье 17:30 Зальцбург 0:1 Штурм
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Штурм 3:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Зальцбург 1:1 Штурм
25 тур
2 марта, среда 22:30 Штурм 0:0 Зальцбург
16 тур
22 ноября, воскресенье 18:30 Зальцбург 3:1 Штурм
7 тур
30 августа, воскресенье 17:30 Штурм 2:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
34 тур
20 мая, среда 21:30 Штурм 0:0 Зальцбург
25 тур
15 марта, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:1 Штурм
16 тур
23 ноября, воскресенье 18:30 Штурм 1:2 Зальцбург
7 тур
30 августа, суббота 18:30 Зальцбург 2:3 Штурм
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
32 тур
12 апреля, суббота 18:30 Зальцбург 1:2 Штурм
23 тур
15 февраля, суббота 19:30 Штурм 1:4 Зальцбург
14 тур
2 ноября, суббота 22:00 Зальцбург 1:0 Штурм
5 тур
17 августа, суббота 18:30 Штурм 1:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
28 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Штурм
19 тур
8 декабря, суббота 21:30 Штурм 1:1 Зальцбург
10 тур
30 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:2 Штурм
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 20:30 Штурм 2:2 Зальцбург
21 тур
19 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Штурм
12 тур
23 октября, воскресенье 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
5 тур
21 августа, воскресенье 20:30 Зальцбург 1:1 Штурм
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
29 тур
16 апреля, суббота 20:30 Штурм 0:3 Зальцбург
19 тур
12 декабря, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Штурм
5 тур
24 ноября, среда 20:30 Зальцбург 2:0 Штурм
15 тур
14 ноября, воскресенье 18:00 Штурм 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
36 тур
13 мая, четверг 18:00 Штурм 0:2 Зальцбург
26 тур
24 марта, среда 21:30 Зальцбург 3:0 Штурм
18 тур
6 декабря, воскресенье 17:30 Штурм 0:0 Зальцбург
8 тур
23 сентября, среда 21:30 Зальцбург 4:2 Штурм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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