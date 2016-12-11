Введите ваш ник на сайте

Санкт-Пельтен - Аустрия

11.12.2016, Воскресенье, 18:30 мск Австрия. Бундеслига, 19 тур Санкт-Пельтен - Аустрия
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
10 тур
2 октября, воскресенье 20:00 Аустрия 2:1 Санкт-Пельтен
1 тур
24 июля, воскресенье 17:30 Санкт-Пельтен 1:2 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
...
  • Читайте нас: 