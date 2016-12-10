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Альтах - Вольфсберг

10.12.2016, Суббота, 18:00 мск Альтах, стадион Кэшпоинт Арена Австрия. Бундеслига, 19 тур Альтах - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
10 тур
1 октября, суббота 17:00 Вольфсберг 1:2 Альтах
1 тур
23 июля, суббота 19:30 Альтах 1:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
34 тур
7 мая, суббота 19:30 Альтах 1:1 Вольфсберг
25 тур
1 марта, вторник 21:00 Вольфсберг 1:0 Альтах
16 тур
21 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:1 Вольфсберг
7 тур
30 августа, воскресенье 20:00 Вольфсберг 0:2 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
31 тур
2 мая, суббота 17:00 Вольфсберг 2:0 Альтах
22 тур
28 февраля, суббота 18:00 Альтах 1:0 Вольфсберг
13 тур
25 октября, суббота 20:30 Вольфсберг 0:0 Альтах
4 тур
9 августа, суббота 21:00 Альтах 1:2 Вольфсберг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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