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Зальцбург - Альтах

03.12.2016, Суббота, 20:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 18 тур Зальцбург - Альтах
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Альтах 0:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
23 апреля, суббота 19:30 Альтах 1:3 Зальцбург
23 тур
20 февраля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Альтах
14 тур
31 октября, суббота 20:30 Альтах 1:0 Зальцбург
5 тур
15 августа, суббота 19:30 Зальцбург 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 17:00 Альтах 2:2 Зальцбург
24 тур
7 марта, суббота 20:30 Зальцбург 0:1 Альтах
15 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Альтах 4:1 Зальцбург
6 тур
23 августа, суббота 21:00 Зальцбург 5:0 Альтах
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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