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Аустрия - Зальцбург

30.11.2016, Среда, 22:30 мск Вена, стадион Генерали Арена Австрия. Бундеслига, 17 тур Аустрия - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
8 тур
18 сентября, воскресенье 17:30 Зальцбург 4:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
33 тур
1 мая, воскресенье 17:30 Аустрия 0:2 Зальцбург
24 тур
28 февраля, воскресенье 18:30 Зальцбург 4:1 Аустрия
15 тур
7 ноября, суббота 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
6 тур
23 августа, воскресенье 17:30 Зальцбург 2:2 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
27 тур
4 апреля, суббота 17:00 Зальцбург 3:1 Аустрия
18 тур
6 декабря, суббота 18:00 Аустрия 2:4 Зальцбург
9 тур
21 сентября, воскресенье 18:30 Зальцбург 2:3 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
29 тур
26 марта, среда 23:30 Аустрия 3:0 Зальцбург
20 тур
15 декабря, воскресенье 19:30 Зальцбург 4:0 Аустрия
11 тур
6 октября, воскресенье 18:30 Аустрия 1:2 Зальцбург
2 тур
27 июля, суббота 21:00 Зальцбург 5:1 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
36 тур
26 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
27 тур
31 марта, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
18 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 0:0 Аустрия
9 тур
22 сентября, суббота 20:30 Аустрия 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2011/2012)
28 тур
1 апреля, воскресенье 18:00 Аустрия 1:1 Зальцбург
19 тур
18 декабря, воскресенье 19:00 Зальцбург 3:0 Аустрия
10 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 3:2 Зальцбург
1 тур
17 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
36 тур
25 мая, среда 22:30 Аустрия 2:4 Зальцбург
26 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Аустрия
18 тур
4 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 1:1 Аустрия
8 тур
22 сентября, среда 22:30 Аустрия 0:0 Зальцбург
Чемпионат Австрии (2009/2010)
35 тур
9 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 0:1 Аустрия
25 тур
21 марта, воскресенье 17:30 Аустрия 1:1 Зальцбург
11 тур
17 октября, суббота 20:00 Аустрия 1:0 Зальцбург
1 тур
19 июля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:1 Аустрия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 6 5 74:24 +50 81
2. Аустрия В 36 20 3 13 72:50 +22 63
3. Штурм 36 19 3 14 55:39 +16 60
4. Альтах 36 15 8 13 46:49 -3 53
5. Рапид В 36 12 10 14 52:42 +10 46
6. Адмира 36 13 7 16 36:55 -19 46
7. Маттерсбург 36 12 7 17 39:54 -15 43
8. Вольфсберг 36 11 9 16 40:59 -19 42
9. Санкт-Пельтен 36 9 10 17 41:60 -19 37
10. Рид 36 10 5 21 33:56 -23 35
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