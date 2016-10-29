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Динамо - Лада-Тольятти

29.10.2016, Суббота, 14:00 мск Киров, стадион Россия Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Динамо - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
1 тур
20 июля, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
22 тур
2 мая, понедельник 15:00 Лада-Тольятти 0:0 Динамо
12 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Динамо 2:3 Лада-Тольятти
4 тур
10 августа, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 2:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа B
26 тур
30 мая, суббота 17:00 Лада-Тольятти 2:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Лада-Тольятти
4 тур
7 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа B
27 тур
5 июня, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:2 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:1 Динамо
6 тур
21 августа, среда 18:00 Динамо 2:3 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
22 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Динамо
6 тур
17 августа, пятница 18:00 Динамо 1:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
26 тур
22 сентября, вторник 17:30 Лада-Тольятти 1:0 Динамо
10 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Динамо 5:0 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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