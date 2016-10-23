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Лада-Тольятти - Челябинск

23.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
9 тур
9 сентября, пятница 15:30 Челябинск 6:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
19 тур
14 апреля, четверг 17:00 Лада-Тольятти 0:0 Челябинск
18 тур
1 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 7:0 Лада-Тольятти
1 тур
20 июля, понедельник 17:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
19 тур
18 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Лада-Тольятти
9 тур
7 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
14 тур
4 октября, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:4 Челябинск
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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