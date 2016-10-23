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Зенит-Ижевск - Динамо

23.10.2016, Воскресенье, 14:00 мск Ижевск, стадион Купол Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Зенит-Ижевск - Динамо
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
9 тур
8 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:5 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
23 тур
7 мая, суббота 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
3 октября, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
5 тур
16 августа, воскресенье 18:00 Динамо 1:2 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2015/2016)
1/128 финала
24 июля, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
20 тур
24 апреля, пятница 17:00 Динамо 1:2 Зенит-Ижевск
10 тур
12 сентября, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
18 тур
28 октября, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
8 тур
4 сентября, среда 17:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 14:00 Динамо 1:1 Зенит-Ижевск
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
15 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
25 тур
29 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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