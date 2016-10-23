Зенит-Ижевск - Динамо

|9 тур
|8 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:5
|Зенит-Ижевск
|9 тур
|8 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:5
|Зенит-Ижевск
|23 тур
|7 мая, суббота
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|18:00
|Динамо
|1:2
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|24 июля, пятница
|17:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо
|20 тур
|24 апреля, пятница
|17:00
|Динамо
|1:2
|Зенит-Ижевск
|10 тур
|12 сентября, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|2:1
|Динамо
|18 тур
|28 октября, понедельник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|8 тур
|4 сентября, среда
|17:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|1/256 финала
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:3
|Зенит-Ижевск
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9