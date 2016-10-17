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Сызрань-2003 - Пари НН

17.10.2016, Понедельник, 17:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Сызрань-2003 - Пари НН
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
8 тур
4 сентября, воскресенье 14:00 Пари НН 2:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
22 тур
2 мая, понедельник 18:00 Сызрань-2003 0:1 Пари НН
12 тур
27 сентября, воскресенье 16:00 Пари НН 2:0 Сызрань-2003
4 тур
10 августа, понедельник 18:00 Сызрань-2003 1:1 Пари НН
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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