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Волга - Лада-Тольятти

17.10.2016, Понедельник, 17:00 мск Ульяновск, стадион Старт Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Волга - Лада-Тольятти
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:2 Волга
16 тур
20 октября, вторник 18:00 Волга 2:3 Лада-Тольятти
8 тур
3 сентября, четверг 16:30 Лада-Тольятти 0:4 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 3:3 Волга
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Волга 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Лада-Тольятти
10 тур
14 сентября, суббота 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Волга 0:2 Лада-Тольятти
16 тур
11 октября, четверг 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Волга 2:0 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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