Волга - Лада-Тольятти

|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Волга
|8 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Волга
|26 тур
|25 мая, среда
|17:00
|Лада-Тольятти
|2:2
|Волга
|16 тур
|20 октября, вторник
|18:00
|Волга
|2:3
|Лада-Тольятти
|8 тур
|3 сентября, четверг
|16:30
|Лада-Тольятти
|0:4
|Волга
|22 тур
|6 мая, среда
|17:00
|Лада-Тольятти
|3:3
|Волга
|1 тур
|18 июля, пятница
|18:00
|Волга
|3:0
|Лада-Тольятти
|20 тур
|24 апреля, четверг
|18:00
|Волга
|1:0
|Лада-Тольятти
|10 тур
|14 сентября, суббота
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Волга
|32 тур
|2 июня, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:2
|Лада-Тольятти
|16 тур
|11 октября, четверг
|18:30
|Лада-Тольятти
|2:0
|Волга
|22 тур
|30 августа, воскресенье
|17:00
|Лада-Тольятти
|1:0
|Волга
|6 тур
|22 мая, пятница
|18:00
|Волга
|2:0
|Лада-Тольятти
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9