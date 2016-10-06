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Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск

06.10.2016, Четверг, 17:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
6 тур
22 августа, понедельник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
24 тур
13 мая, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 6:0 Сызрань-2003
14 тур
8 октября, четверг 18:00 Сызрань-2003 2:3 Зенит-Ижевск
6 тур
21 августа, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
27 тур
5 июня, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
18 тур
26 октября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 2:0 Сызрань-2003
8 тур
2 сентября, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
26 тур
30 мая, пятница 18:00 Зенит-Ижевск 4:1 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
17 тур
22 октября, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:0 Зенит-Ижевск
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
5 тур
14 августа, вторник 19:00 Сызрань-2003 2:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
16 тур
4 августа, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 4:0 Сызрань-2003
4 тур
14 мая, суббота 13:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Пари НН 23 17 4 2 47:14 +33 55
2. Зенит Иж 24 15 6 3 47:18 +29 51
3. Челябинск 23 11 3 9 34:21 +13 36
4. Сызрань-2003 24 10 5 9 21:21 0 35
5. Носта 24 10 3 11 31:39 -8 33
6. Волга Ул 24 8 7 9 23:25 -2 31
7. КАМАЗ 24 8 5 11 23:25 -2 29
8. Лада-Тольятти 24 5 6 13 15:41 -26 21
9. Динамо Кр 24 2 3 19 15:52 -37 9
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