Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск

|6 тур
|22 августа, понедельник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Сызрань-2003
|6 тур
|22 августа, понедельник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Сызрань-2003
|24 тур
|13 мая, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|6:0
|Сызрань-2003
|14 тур
|8 октября, четверг
|18:00
|Сызрань-2003
|2:3
|Зенит-Ижевск
|6 тур
|21 августа, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Сызрань-2003
|27 тур
|5 июня, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Сызрань-2003
|18 тур
|26 октября, воскресенье
|14:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Сызрань-2003
|8 тур
|2 сентября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|30 мая, пятница
|18:00
|Зенит-Ижевск
|4:1
|Сызрань-2003
|17 тур
|22 октября, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Зенит-Ижевск
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:00
|Зенит-Ижевск
|0:0
|Сызрань-2003
|21 тур
|18 апреля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:1
|Сызрань-2003
|5 тур
|14 августа, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|2:2
|Зенит-Ижевск
|30 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Зенит-Ижевск
|16 тур
|4 августа, четверг
|19:00
|Зенит-Ижевск
|4:0
|Сызрань-2003
|4 тур
|14 мая, суббота
|13:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Зенит-Ижевск
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Пари НН
|23
|17
|4
|2
|47:14
|+33
|55
|2.
|Зенит Иж
|24
|15
|6
|3
|47:18
|+29
|51
|3.
|Челябинск
|23
|11
|3
|9
|34:21
|+13
|36
|4.
|Сызрань-2003
|24
|10
|5
|9
|21:21
|0
|35
|5.
|Носта
|24
|10
|3
|11
|31:39
|-8
|33
|6.
|Волга Ул
|24
|8
|7
|9
|23:25
|-2
|31
|7.
|КАМАЗ
|24
|8
|5
|11
|23:25
|-2
|29
|8.
|Лада-Тольятти
|24
|5
|6
|13
|15:41
|-26
|21
|9.
|Динамо Кр
|24
|2
|3
|19
|15:52
|-37
|9